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16:19, 15 января 2025Наука и техника

В США крейсер «Адмирал Нахимов» назвали «гигантским ракетным грузовиком»

TNI: Новое вооружение превратит крейсер «Адмирал Нахимов» в ракетный грузовик
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Новое вооружение, которое получит тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота России, превратит его в ракетный грузовик. Особенности корабля назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Москва, похоже, намерена обеспечить превосходство "Адмирала Нахимова" над любым военным кораблем НАТО, с которым он столкнется: они устанавливают колоссальные 60 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" и крылатых ракет "Калибр"», — пишет автор.

Он отметил, что вместе с зенитными ракетными комплексами «Адмирал Нахимов» превратится в гигантский ракетный грузовик. По его словам, после модернизации крейсер станет современным боевым кораблем.

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ТАРК «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» спустили на воду в 1986 году, а в 1988-м корабль ввели в эксплуатацию. В 2013 году на крейсере начался ремонт с модернизацией.

Ранее в январе источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в третьей декаде декабря на крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора.

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