В ВСУ признали разрушение некоторых позиций на покровском направлении

ОСУВ «Хортица»: Некоторые позиции ВСУ на покровском направлении были разрушены

Некоторые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении были разрушены. Об этом заявила оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» в своем Telegram-канале.

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — указано в сообщении.

Отмечается, что бои происходили в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новоалександровка, Курахово, Дачный, Ясенево и других направлений.

Ранее украинский аналитический центр Deep State сообщил, что ВС России перерезали одну из снабжающих подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) трасс.