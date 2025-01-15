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10:21, 15 января 2025Ценности

Виктория Боня отказалась от бюстгальтера на свидании

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фанатам откровенный наряд для похода на свидание. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась снимками, на которых запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в облегающей юбке и прозрачной майке. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Однако инфлюэнсерша решила дополнить свой образ оверсайз жакетом, чтобы прикрыть им обнаженную грудь. Кроме того, она надела капроновые колготки и лакированные туфли.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Ян Янковский заподозрил Викторию Боню в краже его чемодана.

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