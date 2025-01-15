Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:26, 15 января 2025Ценности

Внешность звезды «Игры в кальмара» на фото с красной дорожки напугала фанатов

Мария Винар

Фото: Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Южнокорейский актер Ли Джонджэ посетил красную дорожку мероприятия стриминговой платформы Netflix и напугал фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Звезда популярного сериала «Игра в кальмара» предстал перед камерой в двух рубашках и вельветовой куртке. При этом на размещенном кадре видно, что на лице и шее 52-летнего артиста присутствуют морщины.

Внешность знаменитости на данном фото удивила поклонников, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Время действительно пугает», «Он так постарел», «Посмотрите на его шею», «Это грим? Нет, не может быть», «Я в замешательстве», — высказывались они.

В декабре прошлого года пользователи сети оценили внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото фразой «грязный и бездомный».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      Названы самые популярные планшеты в России

      Министр обороны призвал признать смерть без вести пропавших на войне солдат

      В Южной Корее неизвестный сжег себя возле места допроса президента

      В России подсчитали количество выловленной рыбы

      Водителей проинструктировали на случай падения снега на авто

      В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

      В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

      ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

      В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше