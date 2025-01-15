Внешность звезды «Игры в кальмара» на фото с красной дорожки напугала фанатов

Южнокорейский актер Ли Джонджэ посетил красную дорожку мероприятия стриминговой платформы Netflix и напугал фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Звезда популярного сериала «Игра в кальмара» предстал перед камерой в двух рубашках и вельветовой куртке. При этом на размещенном кадре видно, что на лице и шее 52-летнего артиста присутствуют морщины.

Внешность знаменитости на данном фото удивила поклонников, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Время действительно пугает», «Он так постарел», «Посмотрите на его шею», «Это грим? Нет, не может быть», «Я в замешательстве», — высказывались они.

В декабре прошлого года пользователи сети оценили внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото фразой «грязный и бездомный».

