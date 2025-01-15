Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 15 января 2025Забота о себе

Врач подсказал способ выработать привычку завтракать

Гастроэнтеролог Пилипенко посоветовал есть каши, чтобы приучить себя завтракать
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Insung Yoon / Unsplash

По утрам пища усваивается лучше всего, однако многие после плотного завтрака ощущают тяжесть и дискомфорт в желудке, предупредил научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко. Причины этого явления, а также способ выработать привычку есть по утрам он подсказал в беседе с aif.ru.

По словам гастроэнтеролога, отсутствие аппетита утром в первую очередь может свидетельствовать о беспорядочном режиме питания. «Если человек принимает пищу в одно и то же время, скажем, завтракает в восемь утра, то к указанному времени пищеварительная система накапливает запас ферментов для быстрого расщепления и усвоения пищи», — объяснил врач. Если же человек в это время привык спать, попытка позавтракать вызовет лишь ощущение тяжести в желудке.

Чтобы приучить организм завтракать, Пилипенко посоветовал придерживаться постоянного режима питания. Кроме того, он рекомендовал начинать день с жидкой каши. По его словам, после ночного перерыва между приемами пищи именно каши лучше всего восполняют запас углеводов в печени. При этом бутерброды, омлет и фрукты тоже допустимы, но их лучше есть в качестве дополнительного, а не основного блюда.

Гастроэнтеролог добавил, что для поддержания утреннего аппетита важно не переедать на ночь. В связи с этим он рекомендовал ограничиться легким ужином.

Материалы по теме:
В каких продуктах содержится много белка? И как составить белковое меню на весь день
В каких продуктах содержится много белка?И как составить белковое меню на весь день
28 апреля 2023
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Что съесть, чтобы похудеть: список низкокалорийных продуктов и меню на день
Что съесть, чтобы похудеть:список низкокалорийных продуктов и меню на день
18 октября 2023

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что калорийность завтрака должна составлять около 35 процентов от общего рациона. По ее словам, полный отказ от еды по утрам грозит набором лишнего веса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уничтожении штаба с командирами ВСУ в Сумах

      Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

      Вратарь «Динамо» захотел развенчать стереотип о глупых футболистах

      Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

      В России назвали возможные варианты гуманитарных поставок газа в Приднестровье

      Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

      В Британии заявили о невозможности отправки Европой миротворцев на Украину

      Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

      В зоне СВО заметили еще один танк с дредами

      В российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше