Врач подсказал способ выработать привычку завтракать

Гастроэнтеролог Пилипенко посоветовал есть каши, чтобы приучить себя завтракать

По утрам пища усваивается лучше всего, однако многие после плотного завтрака ощущают тяжесть и дискомфорт в желудке, предупредил научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко. Причины этого явления, а также способ выработать привычку есть по утрам он подсказал в беседе с aif.ru.

По словам гастроэнтеролога, отсутствие аппетита утром в первую очередь может свидетельствовать о беспорядочном режиме питания. «Если человек принимает пищу в одно и то же время, скажем, завтракает в восемь утра, то к указанному времени пищеварительная система накапливает запас ферментов для быстрого расщепления и усвоения пищи», — объяснил врач. Если же человек в это время привык спать, попытка позавтракать вызовет лишь ощущение тяжести в желудке.

Чтобы приучить организм завтракать, Пилипенко посоветовал придерживаться постоянного режима питания. Кроме того, он рекомендовал начинать день с жидкой каши. По его словам, после ночного перерыва между приемами пищи именно каши лучше всего восполняют запас углеводов в печени. При этом бутерброды, омлет и фрукты тоже допустимы, но их лучше есть в качестве дополнительного, а не основного блюда.

Гастроэнтеролог добавил, что для поддержания утреннего аппетита важно не переедать на ночь. В связи с этим он рекомендовал ограничиться легким ужином.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что калорийность завтрака должна составлять около 35 процентов от общего рациона. По ее словам, полный отказ от еды по утрам грозит набором лишнего веса.