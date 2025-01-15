Врач раскрыла последствия полного отказа от сахара

Терапевт Сухарева: Идея полного отказа от сахара слишком утопична и радикальна

Идея полного отказа от сахара слишком радикальна и утопична, считает терапевт, гастроэнтеролог Ольга Сухарева. Последствия его полной замены на сахарозаменители она раскрыла в своем Telegram-канале.

Сухарева отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 25 граммов добавленного сахара в сутки. По ее словам, в таких объемах сладости абсолютно безопасны. При этом врач добавила, что на продукты с сахарозаменителями тоже нет запрета. «Например, съела вкусную конфетину или кусок пирога днем, а вечером захотела еще сладенького, тогда я пеку оладьи с добавлением заменителей сахара, чтобы не выходить за суточные нормы. Но это далеко не регулярно», — рассказала Сухарева.

Врач предупредила, что полный переход на сахарозаменители может иметь непредсказуемые последствия. В частности, она указала, что подсластители со временем могут влиять на работу кишечника. «Практически все сахарозаменители относятся к так называемым high FODMAP продуктам. Они приводят к избыточному газообразованию и в большом количестве могут даже вызывать диарею», — предупредила терапевт.

Кроме того, по словам Сухаревой, исследования доказали, что при длительном употреблении заменители сахара могут вызывать синдром избыточного бактериального роста в кишечнике.

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