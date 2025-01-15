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10:26, 15 января 2025Мир

Захарова прокомментировала речь Байдена как отражающую вред США для мира

Захарова: Байден рассказал в своей речи, как США за 4 года сделали миру хуже
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал в своей заключительной речи о том, как Вашингтон сделал миру хуже за четыре года его президентства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», — рассказала дипломат.

Захарова также сравнила речь Байдена с пресс-конференцией главы МИД России Сергея Лаврова. По ее словам, они показали, что Россия стремится к созиданию, в то время как Соединенные Штаты пытаются раскалывать мир.

Ранее Захарова заявила, что лесные пожары в штате Калифорния вскрыли «гнойник проблем» самих США, так как они навязывают миру свою волю, но не замечают собственных внутренних проблем. По ее словам, Вашингтон утверждает о своей исключительности, но не может решить проблем, с которыми справляются другие страны.

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