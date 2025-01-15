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10:17, 15 января 2025Мир

В МИД России раскрыли последствия пожаров в США

Захарова: Лесные пожары в США вскрыли их гнойник проблем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Лесные пожары в штате Калифорния вскрыли «гнойник проблем» самих США, так как они навязывают миру свою волю, но не замечают собственных внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе, вскрыла гнойник, всю совокупность проблем не только США, но и мирового меньшинства. Страна, которая стала бесконечным, навязчивым мировым поучателем и морализатором для всего мира, которая приходит, когда ее не звали и бесконечно навязывает свою повестку, не может справиться со своей собственной проблемой», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что США противоречат в политике самим себе. По ее словам, они утверждают о своей исключительности, но не могут решить проблем, с которыми справляются другие страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ущерб от вспыхнувших в Калифорнии пожаров сопоставим с расходами США на Украину.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. По словам избранного президента США Дональда Трампа, масштаб последствий бушующих лесных пожаров в Калифорнии гораздо хуже, чем от возможного ядерного удара.

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