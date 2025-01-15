Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 25 на 25

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня домой, на Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины», — написал украинский лидер, поблагодарив Объединенные Арабские Эмираты за содействие в обмене пленными.

15 января Министерство обороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. Процедура прошла по формуле 25 на 25. Уточнялось, что российские военные находятся на территории Белоруссии, откуда их позднее доставят в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит обмены пленными с Киевом. Официальный представитель Кремля отметил, что данный процесс является нелегким.