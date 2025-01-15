Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной

Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 25 на 25
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня домой, на Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины», — написал украинский лидер, поблагодарив Объединенные Арабские Эмираты за содействие в обмене пленными.

15 января Министерство обороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. Процедура прошла по формуле 25 на 25. Уточнялось, что российские военные находятся на территории Белоруссии, откуда их позднее доставят в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит обмены пленными с Киевом. Официальный представитель Кремля отметил, что данный процесс является нелегким.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уничтожении штаба с командирами ВСУ в Сумах

      Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

      Вратарь «Динамо» захотел развенчать стереотип о глупых футболистах

      Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

      В России назвали возможные варианты гуманитарных поставок газа в Приднестровье

      Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

      В Британии заявили о невозможности отправки Европой миротворцев на Украину

      Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

      В зоне СВО заметили еще один танк с дредами

      В российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше