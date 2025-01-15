Зеленский встретился с президентом Польши

Зеленский встретился в Варшаве с президентом Польши Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает «Укринформ».

«Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент проводит встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. (...) Встреча проходит в широком формате с участием украинских и польских министров», — говорится в сообщении.

Украинский лидер прибыл с визитом в Варшаву утром 15 января. В Польше Зеленский планировал провести переговоры с премьер-министром Дональдом Туском, а также встретиться с представителями украинской общины.

В Польше он также провел совместную пресс-конференцию с польским премьером. На ней украинский лидер заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы.