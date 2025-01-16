84-летний мужчина отбился от грабителя джинсами и попал на видео

В Великобритании пожилой мужчина отбился от грабителя джинсами и попал на видео

В городе Молтби, Великобритания, грабитель напал на пожилого мужчину в прачечной и столкнулся с неожиданным сопротивлением. Об этом сообщает BBC News.

84-летний Рон Крокер сушил утром белье в прачечной, как вдруг в нее ворвался грабитель в маске и капюшоне. Он стал угрожать пенсионеру и требовать от него деньги. По словам Крокера, он предполагал, что у грабителя есть нож, поэтому он схватил из кучи белья свои джинсы, обмотал ими руку и атаковал в ответ.

«Я всю жизнь зарабатывал деньги. Он их не получит», — вспоминает свои мысли в момент драки Крокер. Грабитель продолжал требовать кошелек и ругаться матом, но пенсионеру удалось оттолкнуть его к двери. По словам пожилого мужчины, нападавший не смог устоять на ногах и упал на дорогу. Когда Крокер думал, что потасовка закончена, грабитель попытался напасть на него еще раз. Однако пенсионер снова отбился, и преступник скрылся. Драка мужчин попала на видео.

Как рассказывает Крокер, в итоге он получил только ушибы. При этом мужчина признался, что до сих пор вспоминает о произошедшем по ночам. Он удивился, что этот случай прославил его в интернете. «Как будто я стал знаменитым внезапно, — объясняет пенсионер. — Но я — это все еще я. Я все еще Рон Крокер».

Неравнодушные люди пожертвовали пожилому мужчине 2000 фунтов стерлингов (251 тысячу рублей). Полиции удалось поймать неудачливого грабителя. Им оказался 42-летний Ллойд Смит. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в США мужчину, собиравшегося ограбить церковь, скрутил пастор. Он много лет занимался разными боевыми искусствами, в том числе джиу-джитсу, кикбоксингом и смешанными единоборствами, поэтому легко справился с грабителем.

