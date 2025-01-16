Адвокат оценил вероятность допроса Седоковой по делу о смерти ее бывшего мужа

Адвокат Захидов: Седокова имеет право не давать показания по делу Тиммы в Латвии

Правоохранительные органы Латвии смогут допросить певицу Анну Седокову по делу о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, только в том случае, если она согласится на это. Такое мнение высказал адвокат Алишер Захидов в беседе с «Царьградом».

Он назвал перспективы расследования дела Латвией крайне туманными, поскольку Тимма скончался на территории России и все следственные действия будут проводиться в РФ. При этом если Седокова не захочет давать показания, ее никто не сможет заставить, отметил Захидов.

«Я могу только чисто гипотетически предположить, что, если будут собраны достаточные подозрения для того, чтобы ей было выдвинуто обвинение в сопричастности смерти ее бывшего мужа, тогда, конечно, могут попросить российскую сторону принять какие-то ограничительные меры. Но как это будет выглядеть внешне, пока непонятно», — добавил адвокат.

О возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы в Латвии стало известно в начале января. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой. По его информации, певица якобы устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые Тимма купил за 180 миллионов рублей.

Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющимся данным, причиной смерти 32-летнего баскетболиста стало самоубийство.