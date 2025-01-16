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23:02, 16 января 2025Мир

Американец назвал СВО гуманнее военных операций США и Израиля

Американец Мартиндейл: Россия ведет СВО гуманнее военных операций США и Израиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Россия ведет боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО) с гораздо большим уважением к гражданскому населению, чем США и Израиль. Об этом заявил РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, два с половиной года наблюдавший за ходом спецоперации с подконтрольной Киеву территории.

«Первые воспоминания о том, как американские военные ведут войну, относятся к тому времени, когда я был подростком, когда мы увидели по телевизору, как США начали военную кампанию против Саддама Хусейна», — рассказал американец, отметив, что тогда США бомбили Багдад авиабомбами JDAM.

По словам Мартиндейла, он обсуждал те события с родителями — тогда они не знали, что об этом думать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году отметил, что если избранный президент Дональд Трамп сможет сделать Америку еще более великой, то нужно посмотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели.

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