В Судже пропала семья россиянина, пережившего военные действия в Донбассе

Родственники уроженца Донецка, пережившего боевые действия в Донбассе, оказались в зоне боев в Курской области — они находятся оккупации в Судже, которую в начале августа заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом россиянин по имени Антон рассказал «Ленте.ру».

По словам мужчины, он помнил, как начинались бои в ДНР, поэтому в августе 2024 года понял, что в регионе «что-то идет не так».

Я переехал из Донецка в Суджу, когда там начались боевые действия. А потом беда пришла и сюда. Нашу семью ***** настигла два раза Антон

Антон рассказал «Ленте.ру», что с первых дней вторжения ВСУ он пытался узнать о судьбе оставшихся в приграничье бабушки и дяди, но столкнулся с безразличием госслужащих. «Никогда не забуду, как мне в первые дни вторжения посоветовали позвонить в Суджу самостоятельно. Я говорю, мол, девушка, там боевые действия, как я туда позвоню?» — пересказал Антон разговор с представительницей власти.

По словам собеседника «Ленты.ру», ни чиновники, ни «Красный Крест», ни волонтеры не смогли помочь ему, и лишь благодаря видеороликам из приграничья он узнал, что с его родственниками на данный момент все в порядке.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.