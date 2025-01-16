Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:32, 16 января 2025Россия

Переживший боевые действия в Донбассе россиянин рассказал о пропаже семьи в Судже

В Судже пропала семья россиянина, пережившего военные действия в Донбассе
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Родственники уроженца Донецка, пережившего боевые действия в Донбассе, оказались в зоне боев в Курской области — они находятся оккупации в Судже, которую в начале августа заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом россиянин по имени Антон рассказал «Ленте.ру».

По словам мужчины, он помнил, как начинались бои в ДНР, поэтому в августе 2024 года понял, что в регионе «что-то идет не так».

Я переехал из Донецка в Суджу, когда там начались боевые действия. А потом беда пришла и сюда. Нашу семью ***** настигла два раза

Антон

Антон рассказал «Ленте.ру», что с первых дней вторжения ВСУ он пытался узнать о судьбе оставшихся в приграничье бабушки и дяди, но столкнулся с безразличием госслужащих. «Никогда не забуду, как мне в первые дни вторжения посоветовали позвонить в Суджу самостоятельно. Я говорю, мол, девушка, там боевые действия, как я туда позвоню?» — пересказал Антон разговор с представительницей власти.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

По словам собеседника «Ленты.ру», ни чиновники, ни «Красный Крест», ни волонтеры не смогли помочь ему, и лишь благодаря видеороликам из приграничья он узнал, что с его родственниками на данный момент все в порядке.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

      Переживший боевые действия в Донбассе россиянин рассказал о пропаже семьи в Судже

      Россиянин побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях

      У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью

      Иностранных наемников ВСУ заподозрили в организации штаба на крейсере «Украина»

      В Словакии рассказали об отношении к прекращению транзита газа из России

      В Словакии раскрыли траты украинских беженцев в Европе

      Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов за поставки оружия Киеву

      В США допустили поражение Шольца на выборах из-за поддержки Украины

      Тигр расправился с 57-летним мужчиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше