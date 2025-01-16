Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Байден предложил изменить Конституцию, чтобы лишить президентов США иммунитета

Президент США Джо Байден сообщил о необходимости внесения поправок в американскую Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Об этом политик упомянул в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, пишет РИА Новости.

«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — предложил он.

Также Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. Штатам нужно срочно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний, добавил политик.

Несколькими днями ранее избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена была худшей за всю историю страны. Политик отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».

В свою очередь, конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин заявила, что Дональду Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после действующего американского лидера Джо Байдена.