Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 16 января 2025Мир

Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Байден предложил изменить Конституцию, чтобы лишить президентов США иммунитета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил о необходимости внесения поправок в американскую Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Об этом политик упомянул в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, пишет РИА Новости.

«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — предложил он.

Также Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. Штатам нужно срочно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний, добавил политик.

Несколькими днями ранее избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена была худшей за всю историю страны. Политик отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».

В свою очередь, конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин заявила, что Дональду Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после действующего американского лидера Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

      Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

      Волонтеры рассказали об отравлении при очистке от мазута пляжей Черного моря

      Число возвращенных из плена российских военных подсчитали

      В Китае выразили надежду на сотрудничество с Трампом

      В США отказались отвечать на важный вопрос по Украине

      Трамп рекомендовал Рамасвами согласиться на пост сенатора от штата Огайо

      В ЛНР сообщили о продвижении Российской армии в Харьковской области

      Вратарь «Динамо» рассказал об отношении к русским в США

      Известного фотографа арестовали за продажу непристойных снимков на шесть миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше