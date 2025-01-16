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07:27, 16 января 2025Мир

Байден заочно поспорил с Трампом насчет соглашения с ХАМАС

Байден заочно поспорил с Трампом о том, кто добился соглашения с ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден вступил в заочный спор с Дональдом Трампом насчет того, кто именно из них способствовал достижению новой договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

«Этот план был выработан и согласован на переговорах моей командой. Но будет реализован в основном следующей администрацией США», — отметил Байден в прощальном телеобращении к согражданам. Он добавил, что распорядился, чтобы его команда в полной мере информировала заступающую администрацию.

Однако ранее переходная команда следующего американского президента распространила пресс-релиз под заголовком «Президент Трамп добился сделки о прекращении огня в Газе». Указывалось, что Байден пытается приписать себе соответствующую заслугу.

Ранее Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий. Израиль и палестинское движение договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать 19 января.

Трамп же заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

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