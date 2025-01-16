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09:21, 16 января 2025Бывший СССР

Боец ВСУ со сломанной ногой остался один на позиции в Курахово и сдался в плен

Сломавший ногу боец ВСУ остался один на позиции в Курахово и сдался в плен
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сломавший ногу боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Каптур решил сдаться в плен российским войскам, когда остался один на позиции в Курахово после отступления сослуживцев. Об этом военнопленный рассказал РИА Новости.

«Я сдался силам русских войск, потому как был брошен своими с поломанной ногой. Я не выполнил приказ моего непосредственного командира роты Хантера оставить людей на позициях. После того как меня ранило, он дал команду уйти. Они ушли, и я решил сдаться русским властям», — сообщил он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что обычно украинские военные не сдаются, так как боятся собственного командования. Он отметил, что командиры ВСУ запугивают военных пытками в плену, однако, по словам Каптура, с ним делились последними водой и едой, а также оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Каптур также сообщил, что оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» ВСУ приказала военным ходить в мирной одежде в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. По его словам, такое решение было принято из-за негативного отношения местных жителей к украинским военным.

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