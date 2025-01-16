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17:32, 16 января 2025Культура

Брэд Питт предостерег женщин от переписок с «Брэдом Питтом»

Представитель Брэда Питта ужаснулся выдававшим себя за актера мошенникам
Ольга Коровина

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Официальный представитель Брэда Питта предупредил фанатов актера о действиях мошенников, которые притворяются голливудской звездой и очаровывают женщин, выманивая у них десятки тысяч евро. Об активности злоумышленников он сообщил порталу Entertainment Weekly.

«Ужасно, что мошенники пользуются крепкой связью знаменитостей с поклонниками. Но все это напоминает нам, что нельзя отвечать незнакомцам в интернете. Особенно, если речь идет об актерах, у которых нет аккаунтов в социальных сетях», — отметил представитель Питта.

Ранее стало известно, что жительница Франции влюбилась в мошенника, который притворялся Питтом, бросила ради него мужа и потеряла сотни тысяч евро. В сентябре жертвами самозванцев, выдававших себя за звезду «Бойцовского клуба», стали еще две гражданки Испании, которые также расстались с крупными суммами по просьбе преступников.

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