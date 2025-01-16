Украина собралась наладить выпуск микросхем

Минцифры Украины включило в стратегию инноваций до 2030 года выпуск чипов

В стратегии развития инноваций в период до 2030 года, утвержденной Минцифры Украины, одним из направлений стало создание производства микросхем. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ пишет Forbes.

Власти рассматривают два варианта — лицензировать готовую технологию под ключ или привлечь стратегического партнера на коммерческих началах для выпуска чипов. Обсуждение обоих вариантов продолжается.

Как отмечает издание, крупнейшими игроками на рынке являются тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung, поэтому США, Европа и Китай тратят большие деньги на собственное производство чипов, в этом может быть шанс для Украины.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России приостановил программу выдачи субсидий в целях развития российской радиоэлектроники для проверки эффективности ранее предоставленных на такие цели средств. Поводом для такого шага стало невыполнение целевых показателей.

До этого в МВД России пожаловались, что серверы на базе российских микропроцессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ слишком быстро выходят из строя, а оперативно заменить их не получается, поскольку производство новых чипов остановлено из-за проблем с импортом.