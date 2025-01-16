Дочь жертвы маньяка-каннибала Спесивцева взыскала с него миллион рублей

С поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева взыскали миллион рублей

Дочь жертвы маньяка-каннибала Александра Спесивцева взыскала с него через суд один миллион рублей. Об этом в четверг, 16 января, сообщает издание «V1».

По данным издания, изначально россиянка подала иск к отбывающему принудительное лечение в Волгоградской психиатрической больнице маньяку на десять миллионов рублей. Иск строился на требовании компенсации за то, что по вине осужденного девушка, которой на момент случившегося был один год росла без матери. Заседание суда прошло без присутствия маньяка. Спесивцев не пожелал участвовать в судебном заседании.

С марта по сентябрь 1996 года Александр Спесивцев с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. Маньяк глумился над ними, удерживая в своей квартире, причинял тяжкие страдания. Жертвы не пережили мучений. Один мальчик, которого Спесивцев заманил с лестничной площадки домой, сумел сбежать.

Преступления маньяка случайно всплыли в 1997 году из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивал детей и подростков, с которыми потом расправлялся.

В 2024 году Кемеровский областной суд вынес решение о направлении Спесивцева на принудительное лечение