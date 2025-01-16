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16:45, 16 января 2025Ценности

Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду и косметику пострадавшим от пожара в Калифорнии

Певица Дженнифер Лопес передала свои вещи пострадавшим от пожара в Калифорнии
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду и косметику пострадавшим от пожара в Калифорнии. Об этом сообщает Page Six.

Собеседники портала рассказали, что знаменитость делает все возможное, чтобы помочь тем, кто потерял свое имущество в катастрофе. «Она пожертвовала множество вещей, таких как обувь, куртки, одеяла, футболки и даже детскую одежду. Также она решила передать увлажняющие и очищающие средства своего бренда по уходу за кожей JLo Beauty», — отметили они.

Кроме того, инсайдеры уточнили, что поп-исполнительница сделала пожертвование в благотворительную организацию A List LA Fire Relief, которая предоставляет предметы первой необходимости пострадавшим.

Ранее сообщалось, что телезвезда Ким Кардашьян также пожертвовала нижнее белье из ассортимента своего бренда Skims. Предпринимательница заявила, что отправила вещи в благотворительные организации.

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