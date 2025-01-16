Данко: во главе России очень разумный, прагматичный человек — президент Путин

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко назвал президента России Владимира Путина разумным и прагматичным человеком. Его цитирует ТАСС.

Европейский политик указал, что ни один нормальный человек ни на Западе, ни в России не может желать войны. «Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт», — пояснил Данко, заявив в связи с этим, что «слава богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек».

В свою очередь, избранного президента США Дональда Трампа он назвал бизнесменом, который «откровенно говорит, что будет заниматься Панамой и Гренландией». Данко указал на важность того, чтобы Трамп и Путин договорились, так как без договоренностей «таких политиков ничего не изменится».

Ранее Андрей Данко заявил, что многие украинские беженцы тратят в Монако «грязные» деньги, конфликт на Украине их устраивает.