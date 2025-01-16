Индия увеличила закупки российского алюминия в десятки раз

РИА Новости: Индия в октябре увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Закупки Индией российского алюминия в октябре 2024 года взлетели в 30,2 раза в годовом выражении и почти вчетверо в месячном, общая их стоимость превысила 5,7 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны сообщает РИА Новости.

Почти вся указанная выплаченная за импорт сумма, за исключением 300 тысяч долларов, пришлась на проволоку из нелегированного алюминия толщиной более семи миллиметров, говорится в материале.

Россия даже по итогам столь успешного месяца не попала в топ-20 импортеров алюминия в Индию, расположившись в списке на 25-й позиции. Лидируют в нем Китай, США и ОАЭ с 159,7, 79 и 64,2 миллиона долларов соответственно (данные за месяц при общем объеме поставок из РФ в 40 миллионов в январе-октябре).

При этом в Китай в октябре россияне поставили алюминия на 366,5 миллиона долларов, что стало максимумом с середины зимы.

Как стало известно на этой неделе Reuters, в 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ, который планируется принять к 24 февраля, может войти запрет на импорт алюминия.