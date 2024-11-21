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11:53, 21 ноября 2024Экономика

Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

Таможня КНР: Россия продала Китаю алюминия на 366,5 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В октябре 2024 года Китай купил российского алюминия на 366,5 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные службы КНР.

Отмечается, что речь идет о максимальной с середины зимы сумме. За месяц поставки алюминия российскими компаниями увеличились больше чем в полтора раза, а за год — на 7,5 процента.

Ранее сообщалось, что Индия, напротив, стала покупать меньше российского алюминия. По данным за восемь месяцев 2024 года она приобрела у РФ этого цветного металла на 32,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение оценивается в 34 процента.

В то же время Россия смогла на 20 процентов увеличить экспорт алюминия в Южную Корею. С января по июнь эта страна приобрела 154,9 тысячи тонны российского алюминия на 372 миллиона долларов. В денежном выражении экспорт повысился в 1,2 раза.

Известно также, что в 2023 году российский алюминий покупали 37 стран. Особенно высокий спрос на него предъявили Греция, Болгария и Эстония.

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