Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:50, 16 января 2025Наука и техника

Индия впервые осуществила стыковку в космосе

Reuters: Индия стала четвертой страной, успешно состыковавшей аппараты в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Babu / Reuters

Индия впервые осуществила стыковку двух аппаратов в космосе, став четвертой страной, которой удалось это сделать. Об этом сообщает агентство Reuters.

Успешная стыковка, проведенная в рамках эксперимента Space Docking Experiment (SpaDeX), состоялась сегодня, 16 января, в 06:30 по московскому времени. В ее ходе два аппарата Target и Chaser после серии маневров успешно соединились друг с другом, после чего отсоединились.

«У Индии запланированы амбициозные миссии, и для их реализации нам необходима эта важная технология. Различные миссии, такие как строительство космической станции, требуют сборки в космосе, что невозможно без космической стыковки», — сказал индийский астрофизик Джаянт Мурти.

Материалы по теме:
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS).

Первый модуль станции BAS-1 планируется вывести на околоземную орбиту в декабре 2028 года. Начало развертывания Bharatiya Antariksha привязано к завершению индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

      Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

      В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

      В Кремле ответили заявившему о необходимости пойти на уступки Киеву члену команды Трампа

      В Москве стало продаваться больше квартир

      Сроки полного исчерпания Фонда национального благосостояния подсчитали

      Информацию о попытке побега из российского СИЗО опровергли

      Раскрыты подробности состояния телеведущего Николаева после операции на ноге

      Кремль отказался комментировать данные о переговорах России и Украины по ядерным объектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше