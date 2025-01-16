Индия впервые осуществила стыковку в космосе

Reuters: Индия стала четвертой страной, успешно состыковавшей аппараты в космосе

Индия впервые осуществила стыковку двух аппаратов в космосе, став четвертой страной, которой удалось это сделать. Об этом сообщает агентство Reuters.

Успешная стыковка, проведенная в рамках эксперимента Space Docking Experiment (SpaDeX), состоялась сегодня, 16 января, в 06:30 по московскому времени. В ее ходе два аппарата Target и Chaser после серии маневров успешно соединились друг с другом, после чего отсоединились.

«У Индии запланированы амбициозные миссии, и для их реализации нам необходима эта важная технология. Различные миссии, такие как строительство космической станции, требуют сборки в космосе, что невозможно без космической стыковки», — сказал индийский астрофизик Джаянт Мурти.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS).

Первый модуль станции BAS-1 планируется вывести на околоземную орбиту в декабре 2028 года. Начало развертывания Bharatiya Antariksha привязано к завершению индийской пилотируемой программы Gaganyaan.