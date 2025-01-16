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10:55, 16 января 2025Россия

К тушению возникшего из-за ВСУ пожара на российской нефтебазе пришлось привлекать поезда

Губернатор Гусев: К тушению пожара на нефтебазе под Воронежем привлекли поезда
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

К тушению возгорания на нефтебазе под Воронежем, возникшего из-за попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пришлось привлекать пожарные поезда. Об этом сообщил в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам чиновника, к тушению уже привлекли два состава и десятки единиц техники, однако из поста Гусева следует, что направленных сил недостаточно, и к ликвидации пожара привлекают подразделения МЧС из других областей.

«С огнем (...) борются усиленные пожарные расчеты (...). Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — рассказал о ситуации с возгоранием российский губернатор.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Минобороны России отчиталось, что силы ПВО перехватили пять дронов над Воронежской и Белгородской областями, ночью над Воронежской областью сбили еще семь беспилотников. Очевидцы сняли пожар на нефтебазе на видео.

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