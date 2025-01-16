Канье Уэст опубликовал архивное видео с обнаженной Памелой Андерсон

Рэпер Канье Уэст опубликовал в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) архивное видео с обнаженной актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон.

Музыкант поделился роликом, снятым в 1990-м году на дне рождения основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера. На размещенных кадрах запечатлена звезда телесериала «Спасатели Малибу», которая преподносит торт бизнесмену. Андерсон предстала в данном видео без одежды и нижнего белья.

При этом рэпер, в свою очередь, решил сопроводить публикацию своим треком под названием Hide your bitch («Спрячь свою стерву»).

Ранее сообщалось, что Канье Уэст показал фанатам откровенное фото жены, австралийского дизайнера Бьянки Цензори, и затем удалил его. На размещенном кадре была запечатлена возлюбленная музыканта, которая сфотографировала себя в ультракрошечном бикини.