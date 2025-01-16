Канье Уэст опубликовал видео с голой Памелой Андерсон

Рэпер Канье Уэст выложил архивное видео с голой Памелой Андерсон на вечеринке

Рэпер Канье Уэст выложил архивные кадры с голой актрисой Памелой Андерсон. Видео появилось на странице исполнителя в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ролик снят в 2008 году во время вечеринки по случаю дня рождения главы журнала для взрослых Playboy Хью Хеффнера. На нем обнаженная звезда «Спасателей Малибу» поздравляет миллиардера. В своих публикациях Канье оценил момент вручения актрисой праздничного торта.

Известно, что Уэст и Андерсон давно знакомы и поддерживают дружеские отношения. В 2018 году актриса публично обращалась за помощью к рэперу, когда ходили слухи о возможном покушении на ее жизнь.

Ранее стало известно, что Уэст показал фанатам фото жены в откровенном бикини.