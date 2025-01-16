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14:31, 16 января 2025Забота о себе

Любитель марафонов рассказал о единственном симптоме смертельного заболевания

Metro: Марафонец узнал о раке простаты после проблем с мочеиспусканием по ночам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @webber2401

Житель Великобритании Кевин Уэббер, более 10 лет борющийся с раком простаты, рассказал о единственном симптоме смертельно опасного заболевания. Его историю опубликовало издание Metro.

Уэббер рассказал, что узнал о диагнозе в 2014 году, когда ему было 49 лет. По его словам, у него не было никаких жалоб на здоровье: он бегал марафоны, ходил на работу и воспитывал троих детей. Тревожный симптом внезапно появился в отпуске, который мужчина проводил с семьей в американском «Диснейленде». «Я заметил, что начал каждую ночь несколько раз вставать, чтобы помочиться, но подумал, что, скорее всего, проблемы с мочеиспусканием начались из-за воды», — вспомнил он.

Однако после возвращения домой симптом не исчез, поэтому Уэббер записался к врачу, который после серии анализов и исследований поставил диагноз «рак предстательной железы». «После этого была химиотерапия — шесть раундов в течение 18 недель. Затем месяц перерыва, за которым последовали шесть сеансов радиотерапии», — рассказал любитель марафонов.

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По словам мужчины, он испытывал множество побочных действий лечения: у него выпали волосы, язык стал черным, пальцы на руках и ногах потеряли чувствительность. Тем не менее даже во время лечения, он продолжал тренироваться и даже пробежал два марафона. Поначалу мужчина ожидал, что ему вот-вот станет хуже, но болезнь отступила. «С тех пор каждый день ощущался как взятое взаймы время. Я пообещал себе, что не потрачу ни дня впустую», — признался Уэббер.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

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