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14:30, 16 января 2025Мир

МИД призвал не допустить скатывания Европы в национализм по примеру «майданутой Украины»

Захарова: Нельзя допустить скатывание Восточной Европы в бездну национализма
Семен Александров (редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нельзя допустить скатывание государств Восточной Европы в бездну национализма по примеру «майданутой Украины». К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что в настоящее время «священные для русских и поляков воспоминания о победах Красной Армии и спасения Польши от нацистского ярма» омрачены переписыванием истории и политикой беспамятства, в которых польские власти достигли дна цинизма.

Она также подчеркнула, что польские официальные лица переворачивают историю с ног на голову и обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны с целью «надругательства над памятью о наших предках».

«Наш долг — сохранить память о трагических и героических событиях XX века и сделать все, чтобы не допустить скатывание восточноевропейских государств в бездну национализма по примеру этой самой майданутой Украины», — сказала представитель ведомства.

Ранее Захарова отметила, что заявления западных деятелей о некой российской угрозе набирают оголтелые обороты, некоторым чиновникам мерещатся призраки времен холодной войны. Она ответила на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в случае отказа повышать траты на оборону. По ее словам, она не знает, что в этом заявлении омерзительней — вранье о некой экспансии России или национализм.

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