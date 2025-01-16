Захарова: Нельзя допустить скатывание Восточной Европы в бездну национализма

Нельзя допустить скатывание государств Восточной Европы в бездну национализма по примеру «майданутой Украины». К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что в настоящее время «священные для русских и поляков воспоминания о победах Красной Армии и спасения Польши от нацистского ярма» омрачены переписыванием истории и политикой беспамятства, в которых польские власти достигли дна цинизма.

Она также подчеркнула, что польские официальные лица переворачивают историю с ног на голову и обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны с целью «надругательства над памятью о наших предках».

«Наш долг — сохранить память о трагических и героических событиях XX века и сделать все, чтобы не допустить скатывание восточноевропейских государств в бездну национализма по примеру этой самой майданутой Украины», — сказала представитель ведомства.

Ранее Захарова отметила, что заявления западных деятелей о некой российской угрозе набирают оголтелые обороты, некоторым чиновникам мерещатся призраки времен холодной войны. Она ответила на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в случае отказа повышать траты на оборону. По ее словам, она не знает, что в этом заявлении омерзительней — вранье о некой экспансии России или национализм.