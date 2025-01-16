Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточной части Соломоновых островов

В Тихом океане произошло мощное землетрясение, его зафиксировали у восточной части Соломоновых островов. Об этом сообщает геологическая служба США.

Магнитуда подземных толчков достигала 5,7. Эпицентр землетрясения находился у берегов архипелага Санта-Крус в 10 километрах к югу от острова Ваникоро и в 33 километрах к юго-востоку от острова Нендо. Очаг залегал на глубине 48 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не уточнялась. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

В понедельник, 13 января, мощное землетрясение зафиксировали рядом с юго-восточным побережьем острова Кюсю в Японии. Магнитуда подземных толчков достигала 6,4. Землетрясение произошло в 21:19 по местному времени (15:19 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой. Подземные толчки ощутили жители всего Кюсю, а также некоторых регионов Сикоку и Хонсю.