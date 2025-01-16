DeepState: ВС России взяли Нескучное и продвинулись во Времевке и Торецке

Вооруженные силы (ВС) России взяли Нескучное и продвинулись во Времевке и Дзержинске (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState признали утрату Нескучного Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также продвижение ВС России во Времевке к юго-западу от Великой Новоселки. Министерство обороны России сообщало о взятии Нескучного 14 января. Также сообщается об успехе российских военных в Торецке.

Аналитики подчеркнули наступление ВС России на покровском (красноармейском) и кураховском направлениях в ДНР. В частности, отмечается продвижение в районе населенных пунктов Сухие Ялы, Котлино и Удачное.

Ранее в силовых структурах оценили последствия взятия Нескучного и Времевки под контроль ВС России. Подчеркивается, что взятие данных пунктов позволит заблокировать ВСУ в Великой Новоселке.