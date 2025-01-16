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00:09, 16 января 2025Бывший СССР

На Украине сравнили перевод авиатехников в пехоту с обороной Берлина

Дубинский: Перевод авиатехников в пехоту — это оборона Берлина в 1945 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Решение о переводе авиатехников в пехоту напоминает оборону Берлина в апреле 1945 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Авиатехники — это элита войск. Наравне с теми, кто занимается радиолокационной разведкой, постановкой помех, пилотированием. Когда таких узких и редких специалистов направляют в пехоту - это Берлин апреля 1945-го. При этом, я не исключаю, что это сознательная диверсия против воздушных сил. Впрочем, какой рейх — такой и Гитлер», — сравнил Дубинский.

Депутат напомнил, что и в армии и в жизни есть люди, чья квалификация отличается от других. Дубинский подчеркнул, что не имеет в виду офицеров.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переводу авиатехников в пехоту. Вместо этого он предложил привлекать к службе представителей силовых структур, которые ушли на пенсию в 35-40 лет, так как «многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха».

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