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21:16, 16 января 2025Бывший СССР

На Украине устроили бунт против силовой мобилизации

В Закарпатской области женщины устроили бунт против силовой мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Евгений Котенко

В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На Закарпатье ромы (цыгане, — прим. «Ленты.ру») устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине, — прим. «Ленты.ру») и полиции», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.

Ранее на Украине спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запугивают отменой бронирования от мобилизации для половины сотрудников. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в некоторых случаях руководство уже составляет предварительные списки на перевод спасателей в ряды украинской армии.

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