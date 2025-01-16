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17:14, 16 января 2025Силовые структуры

Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

В Москве мужчине дали 18 лет строго режима за насилие над детьми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве к 18 годам строгого режима приговорили россиянина, признанного виновным в действиях сексуального характера в отношении двух малолетних детей. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Максимова в столице, надругался над маленькими детьми, которые в силу малолетнего возраста не могли оказать ему сопротивление. Когда преступление вскрылось и злоумышленника задержали, он не признал своей вины. Доказать причастность к преступлению удалось благодаря ряду экспертиз и показаниям свидетелей.

13 августа сообщалось, что в Свердловской области работавшему учителем музыки дали 23 года колонии строгого режима за изнасилование мальчиков от 10 до 13 лет.

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