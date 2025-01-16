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20:17, 16 января 2025Силовые структуры

Насиловавшему несколько лет двух дочерей российскому уголовнику дали срок

В Архангельской области насиловавшему дочерей уголовнику дали 18 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима приговорен ранее судимый 38-летний российский уголовник. Об этом в четверг, 16 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, на протяжении нескольких лет осужденный, будучи отцом двух малолетник девочек, регулярно совершал в отношении них действия сексуального характера. Когда их мать узнала о происходящем, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Суд также взыскал с осужденного по 800 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших девочек.

14 ноября в Свердловской области был задержан 47-летний мужчина, который в течение шести лет насиловал дочь жены.

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