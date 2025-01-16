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17:01, 16 января 2025Наука и техника

Новую модификацию колесной «Мальвы» показали на фото

ЦАСТ опубликовал фото новой модификации колесной САУ «Мальва»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Модификацию российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С43 «Мальва» с новым орудием показали на фото. Соответствующий снимок опубликовал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram.

Отмечается, что машину сфотографировали на полигоне Михайловской военной артиллерийской академии. Новая версия получила качающуюся часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б», а первые «Мальвы» несли орудие, которое устанавливалось на САУ «Мста-С».

ЦАСТ подчеркнул, что новое орудие, которое отличается большей длиной ствола и увеличенной дальностью, установили для борьбы с современной западной артиллерией калибра 155 миллиметров. САУ построена на колесном шасси БАЗ-6910-027, которое обеспечивает высокую мобильность установки.

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В конце декабря появилось видео, демонстрирующее применение модернизированной «Мальвы» в зоне проведения специальной военной операции. Офицер с позывным Лесник отметил, что с новым снарядом увеличенной дальности установка может поражать цели на расстоянии 50 километров.

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