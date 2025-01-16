Песков ответил на вопрос о приглашении американцев на празднование 80-летия Победы

Песков: РФ не направляла никому из США приглашение на празднование Дня Победы

Москва не направляла никому из США приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что руководители недружественных стран не будут приглашены на парад в честь 80-летия Победы. Список гостей, приглашенных на парад в честь Дня Победы, который состоится в мае, будет «очень-очень внушительным», рассказал он.

15 января глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что в состав расчетов, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, войдут участники специальной военной операции.