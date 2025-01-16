Reuters: Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

Курортный остров Пхукет в Таиланде столкнулся с растущим мусорным кризисом. Популярный курорт продолжает наполняться мусором, об этом сообщает Reuters.

Ежедневно на острове собирают более тысячи тонны отходов. Мусор складируется на большой свалке, которая продолжает разрастаться и беспокоить местных жителей. Они жалуются на неприятный запах, из-за которого приходится носить маску. По словам одной из жительниц, вонь вынуждает ее постоянно включать кондиционер и очиститель воздуха, что приводит к увеличению счетов за электричество.

Пхукет быстро развивается благодаря туризму. Из 35,5 миллиона иностранцев, прибывших в Тайланд в 2024 году, 13 миллионов отправлялись на остров. По словам заместителя мэра Пхукета Суппачока Лаонгпхета, остров растет стремительнее, чем должен. Туристический и строительный бум подтолкнул уровень отходов к допандемийным показателям. К концу 2025 года количество ежедневно выбрасываемых отходов может вырасти до 1,4 тысячи тонн. В таком случае единственная свалка окажется переполнена.

Власти принимают меры, чтобы сократить количество производимого мусора на 15 процентов в ближайшие полгода, увеличить свалку и построить новый мусоросжигатель. Однако эксперты считают, что этого недостаточно. Они убеждены, что остров должен сфокусироваться на сокращении и сортировке отходов.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет «великое мусорное пятно» в Тихом океане разрасталось рекордными темпами. Количество частиц пластика между 35 и 42 параллелями северной широты выросло почти в пять раз.