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17:13, 16 января 2025Россия

Плавающий в пруду Porsche нашли в Петербурге

В Дудергофе в Санкт-Петербурге нашли плавающий в пруду Porsche
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Жители Дудергофа в Красносельском районе Санкт-Петербурга нашли плавающий в пруду Porsche Macan. Об этом сообщает портал 78.RU в Telegram.

По информации издания, дорогостоящая иномарка попала в водоем на Большой Горской улице в результате ДТП.

Пострадали ли в ДТП водитель Porsche и другие автомобилисты, неизвестно. Отмечается, что колеса Porsche были оснащены зимними нешипованными фрикционными шинами-липучками.

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