Плавающий в пруду Porsche нашли в Петербурге

Жители Дудергофа в Красносельском районе Санкт-Петербурга нашли плавающий в пруду Porsche Macan. Об этом сообщает портал 78.RU в Telegram.
По информации издания, дорогостоящая иномарка попала в водоем на Большой Горской улице в результате ДТП.
Пострадали ли в ДТП водитель Porsche и другие автомобилисты, неизвестно. Отмечается, что колеса Porsche были оснащены зимними нешипованными фрикционными шинами-липучками.
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