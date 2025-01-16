Плавающий в пруду Porsche нашли в Петербурге

В Дудергофе в Санкт-Петербурге нашли плавающий в пруду Porsche

Жители Дудергофа в Красносельском районе Санкт-Петербурга нашли плавающий в пруду Porsche Macan. Об этом сообщает портал 78.RU в Telegram.

По информации издания, дорогостоящая иномарка попала в водоем на Большой Горской улице в результате ДТП.

Пострадали ли в ДТП водитель Porsche и другие автомобилисты, неизвестно. Отмечается, что колеса Porsche были оснащены зимними нешипованными фрикционными шинами-липучками.

Ранее сообщалось, что в России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — фигурантом проходил владелец автомобиля Porsche Cayenne.