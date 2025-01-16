Путин поручил закрепить налоговый вычет для одной категории россиян

Путин поручил правительству закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь

Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Центробанка (ЦБ) закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь граждан. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Поручение закрепить вычет в отношении сумм граждан, потраченных на страхование жизни, Путин дал по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». В документе отмечается, что правительство и ЦБ должны обеспечить закрепление в законодательстве подобной меры к 15 июля 2025 года.

Речь идет о возможности предоставления вышеуказанной категории россиян «налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни». При этом размеры таких отчислений, уточняется в документе, должны быть в пределах объема вычета по договорам долгосрочных сбережений.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что в 2025 году ведомство будет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме. Россиянам, как уточнял он, больше не придется подавать заявление и декларацию для получения подобной услуги. В 2024 году в упрощенном порядке в РФ можно было получить только инвестиционный и имущественный вычеты.