Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 16 января 2025Экономика

Путин поручил закрепить налоговый вычет для одной категории россиян

Путин поручил правительству закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Центробанка (ЦБ) закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь граждан. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Поручение закрепить вычет в отношении сумм граждан, потраченных на страхование жизни, Путин дал по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». В документе отмечается, что правительство и ЦБ должны обеспечить закрепление в законодательстве подобной меры к 15 июля 2025 года.

Речь идет о возможности предоставления вышеуказанной категории россиян «налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни». При этом размеры таких отчислений, уточняется в документе, должны быть в пределах объема вычета по договорам долгосрочных сбережений.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что в 2025 году ведомство будет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме. Россиянам, как уточнял он, больше не придется подавать заявление и декларацию для получения подобной услуги. В 2024 году в упрощенном порядке в РФ можно было получить только инвестиционный и имущественный вычеты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет ослабить санкции против России. На что он еще готов ради мира на Украине?

      Отца четверых детей высадили из самолета из-за надписи на толстовке

      В Кремле раскрыли сроки телефонного разговора Путина и Трампа

      Женщина потеряла ребенка после родов и спустя 18 лет нашла в его могиле чужие останки

      Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

      Участвующий в контрабанде из Испании 70 килограммов гашиша россиянин осужден на 18 лет

      Samsung назвала дату анонса новых флагманов

      Румынские спасатели начали операцию по поиску скрывающихся от мобилизации украинцев

      Стал известен психиатрический диагноз Моргенштерна

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше