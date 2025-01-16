Рогов: Демилитаризованная зона должна распространяться на всю Украину

Демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны в рамках возможного решения украинского конфликта. Команда политика также считает, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

«Если говорить о демилитаризированной зоне, то она должна распространяться на все постукраинское пространство, которое на данный момент пока не вернулось в родную гавань в Россию», — подчеркнул Рогов. При этом, по его словам, будущее постукраинского пространства должны определять местные жители, а не Запад.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы Дональда Трампа по конфликту на Украине. Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу, отметил он. До этого сам Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа