Росгвардейцы сбили украинский беспилотник над Энергодаром

Над Энергодаром бойцы Росгвардии сбили украинский беспилотник

Бойцы Росгвардии сбили украинский беспилотник над городом Энергодаром. Об этом в четверг, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, дрон противника двигался на высоте около 200 метров. Средствами РЭБ его удалось отклонить с курса, после чего он был уничтожен из стрелкового оружия мобильной огневой группой Росгвардии. Отмечается, что аппарат взорвался в воздухе. Изучение обломков аппарата показало, что это был беспилотник самолетного типа с двигателем иностранного производства.

6 января сообщалось, что в Курской области спецназ Росгвардии принял участие в защите региона от наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).