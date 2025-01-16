Россиян предостерегли от заморозки некоторых продуктов

Терапевт Кондрахин: Замороженные мясо, кабачки и лук теряют свои свойства

При заморозке срок хранения продуктов продлевается, но их пищевая ценность при этом снижается, предупредил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

Кондрахин предостерег россиян от заморозки мяса, молока, фруктов, лука, кабачков и других овощей с большим содержанием воды. Дело в том, что кристаллы жидкости при низких температурах разрушают структуру продукта, из-за чего меняются его вкусовые свойства и теряются количество полезных компонентов, объяснил врач.

В то же время терапевт обратил внимание, что промышленная заморозка, которую проводят очень быстро, позволяет сохранить вкус и качество пищи. «Любой замороженный продукт из магазина нельзя размораживать при комнатной температуре. Рекомендуется сразу его приготовить, потому что при предварительной разморозке или повторной заморозке он растеряет все свои свойства», — рассказал он.

Ранее Кондрахин назвал быстрый способ самостоятельно справиться с приступом тахикардии. Чтобы купировать его, необходимо глубоко вздохнуть и задержать дыхание, посоветовал врач.