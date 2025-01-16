Россиянам рассказали о способах не поправиться при сидячей работе

Диетолог Джутова: Людям с сидячей работой надо избегать перекусов и чаще гулять

Врач-диетолог Марьяна Джутова посоветовала людям с сидячей работой тщательно следить за весом. О способах не поправиться при малоподвижном образе жизни она рассказала РИАМО.

По словам Джутовой, людям с сидячей работой надо больше двигаться и заниматься спортом. Важно отказаться от лифта и ходить пешком, а во время обеденного перерыва — по возможности чаще гулять на улице. «Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий», — рекомендовала специалистка.

Также диетолог призвала россиян вести пищевой дневник, чтобы точно знать суточную калорийность еды и напитков, употребленных за день. Эта же привычка поможет избегать ненужных перекусов во время работы.

Еще одна рекомендация диетолога — не пропускать завтрак: первый прием пищи помогает ускорить обмен веществ и зарядиться энергией на день. Не менее важно, по ее словам, контролировать то, что оказывается на тарелке. В этом поможет правило, согласно которому половину порции должны составлять овощи, четверть — гарнир и еще одна четверть — белок. Сдобу, сладости, фастфуд и жареную пищу офисным сотрудникам стоит исключить из рациона, считает Джутова.

Ранее Джутова рассказала о пользе некоторых каш. По ее словам, овсяная, гречневая и пшеничная каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают вероятность резких приступов голода.