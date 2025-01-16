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15:31, 16 января 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои еще за один населенный пункт на юге ДНР

Рогов: ВС России вошли на южные окраины Времевки в ДНР, начались бои
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные начали бои за еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что взятие Нескучного и Времевки Вооруженными силами (ВС) России позволит заблокировать цитадель украинских войск на юге ДНР. Об этом заявили в российских силовых структурах.

16 января на Украине признали утрату Нескучного. По информации украинского аналитического проекта DeepState, вместе с тем российские военные продвинулись во Времевке и Дзержинске (украинское название города — Торецк).

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