Российские военные начали бои еще за один населенный пункт на юге ДНР

Рогов: ВС России вошли на южные окраины Времевки в ДНР, начались бои

Российские военные начали бои за еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что взятие Нескучного и Времевки Вооруженными силами (ВС) России позволит заблокировать цитадель украинских войск на юге ДНР. Об этом заявили в российских силовых структурах.

16 января на Украине признали утрату Нескучного. По информации украинского аналитического проекта DeepState, вместе с тем российские военные продвинулись во Времевке и Дзержинске (украинское название города — Торецк).