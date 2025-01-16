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06:02, 16 января 2025Мир

Российский полковник оценил рейтинг военной мощи стран мира

Полковник Матвийчук назвал армию Китая лидером по мобилизационному потенциалу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Армии США, России и Китая находятся приблизительно на одном уровне военной мощи, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, составители подобных рейтингов ставят США на первое место в значительной степени по инерции.

«Положение этих трех стран, США, России и Китая, в военном положении почти идентично. Полагаю, что США на первое место ставят по инерции и ввиду того, что составление подобных рейтингов проводится, как правило, по указанию самих Штатов с целью показать, что они все еще являются локомотивом Запада», — сказал военный.

Он объяснил, что военная мощь любой страны основывается на трех показателях: уровне экономики, мобилизационных возможностях и численности и качестве вооруженных сил. По этим причинам, как считает Матвийчук, первое место должен был бы занять Китай.

«Если анализировать три этих положения, я бы отдал первое место Китаю, потому что по мобилизационным возможностям он находится впереди всех: у него 100-150 миллионов человек, у США — 11 миллионов, у России — 9 миллионов. По всем остальным параметрам мы находимся практически на одном уровне», — заключил полковник.

Ранее портал Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи стран. На первом месте в списке — США, на втором — Россия. Далее идут Китай, Индия и Южная Корея.

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