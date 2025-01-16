Следователи завели уголовное дело на россиянина за нападение на женщин 22 года назад

В Москве завели уголовное дело на мужчину за нападение на женщин 22 года назад

В Москве завели уголовное дело на мужчину за нападение на женщин 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2003 по 2006 год мужчина, находясь на территории Москвы, нападал на женщин и насиловал их. Затем, применяя силу, похищал личные вещи. Всего от его действий пострадали семь девушек.

Злоумышленника удалось установить благодаря слаженной работе следователей и криминалистов, которые занимаются раскрытием преступлений прошлых лет. Они повторно изучили материалы дела, дополнительно допросили свидетелей и потерпевших. Проведение молекулярно-генетической экспертизы позволило установить генотип. При проверке по базам было выявлено совпадение биологических следов с мужчиной 1982 года рождения.

Следователи провели опознание, в ходе которого потерпевшие указали на подозреваемого как на лицо, совершившее эти нападения. Ему предъявлено обвинение. На допросе обвиняемый полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.