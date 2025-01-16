Российские УК предложили лишать лицензии за плохую уборку снега

Петербургский депутат предложил лишать УК лицензии за плохую уборку снега

Российские управляющие компании (УК) предложили лишать лицензии за некачественную уборку снега и наледи с крыш, карнизов и козырьков. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь, о чем написал в своем Telegram-канале.

Как пояснил парламентарий, текущее законодательство не предусматривает специальную ответственность для УК и ТСЖ за плохую очистку кровли. При этом такое халатное обслуживание дома несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов. В связи с этим Рябоконь считает необходимым исключать из реестра лицензий дома, которые приписаны к провинившейся УК.

Также депутат предлагает взыскивать с таких организаций штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а руководителей — освобождать от должности на срок от 1,5 до 3 лет. Соответствующая норма, по его мнению, должна войти в 198 статью Жилищного кодекса РФ. Инициатива уже направлена на обсуждение депутату Госдумы Виталию Милонову.

Ранее россиянам напомнили об их собственной ответственности за уборку наледи. Накопившийся снег и сосульки с балконных козырьков должны убирать сами квартировладельцы. Если же балкон застеклен изначально, по проекту дома, то за расчистку снега ответственна управляющая компания или ТСЖ.