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12:47, 16 января 2025Ценности

Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

Екатерина Ештокина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписались 9,6 миллиона пользователей сети.

43-летняя знаменитость разместила серию черно-белых кадров, на которых позировала в прозрачном платье длины макси с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, а в качестве обуви выбрала ботфорты на высоком каблуке.

Поверх наряда Собчак надела пиджак. Кроме того, стилисты собрали ее волосы в прическу, а визажисты нанесли макияж.

Ранее в январе Ксения Собчак похвасталась сумкой за 760 тысяч рублей. Сообщалась, что сумка в виде клубники бренда Loewe дополняла образ, состоящий из черно-белого платья Viva Vox и красных туфель.

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